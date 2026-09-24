Сквер за Физтех-колледжем в Долгопрудном обновят до 30 ноября

Благоустройство сквера за Физтех-колледжем в Долгопрудном продолжается. Работы планируют завершить до 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сквер за Физтех-колледжем благоустраивают в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды». По состоянию на 24 сентября здесь полностью демонтировали старые конструкции освещения и дорожное покрытие. Для новых дорожек завозят песок и щебень, укладывают бордюрный камень. Траншеи под кабель освещения готовы на 50%.

В сквере появятся спортивная зона с тренажерами, теннисными столами и велопарковками, площадка для тихого отдыха с лавочками и книгообменом, а также небольшой амфитеатр. Проект предусматривает установку освещения и видеонаблюдения.

Завершить благоустройство планируют до 30 ноября. Сквер будет предназначен для отдыха жителей окрестных домов, студентов колледжа и МФТИ, а также сотрудников близлежащих предприятий.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.