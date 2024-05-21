Сквер в поселке Красково Люберец планируют благоустроить в космическом стиле

В поселке Красково городского округа Люберцы в июле планируют начать благоустройство нового сквера в космическом стиле. В настоящее время идет работа над концепцией сквера, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В этом году будет реализован проект по благоустройству в поселке Красково рядом с гимназией № 56 и техникумом имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Новый сквер задуман в космическом стиле, так как это отражает профориентацию гимназии и техникума, где в 2022 году были открыты мастерские по пилотированию и эксплуатации беспилотных воздушных судов и монтажу электрооборудования летательных аппаратов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что пока здесь располагается не самая комфортная пешеходная зона, территория требует благоустройства.

«Это будет не просто сквер с лавочками и дополнительным озеленением, а современное многофункциональное пространство, предназначенное для разных возрастных групп. В малых архитектурных формах, установленных на детской площадке, будет также присутствовать космическая идея. Для активных школьников и спортивных жителей Красково предусмотрен интересный рукоход на площади перед гимназией. Образы падающих звезд, рисунки созвездий на асфальте и не только, все это должно придать скверу свой неповторимый облик», — уточнил Волков.

Начало благоустройства запланировано на июль, в текущем году его завершат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.