Сквер в микрорайоне Купавна в Балашихе будет благоустроен

В Балашихе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году приступят к благоустройству сквера в микрорайоне Купавна на улице Клубный переулок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В настоящее время ведется разработка проекта.

Перечень работ будет включать в себя обустройство пешеходной дорожки вдоль Школьного проезда и улицы Победы, ведущих к скверу, замену плиточного покрытия и обустройство новой дорожно-тропиночной сети, установку лавочек и урн, озеленение прилегающей территории.

В Балашихе благоустройству общественных пространств уделяется большое внимание. Кроме того, проекты всегда разрабатываются с учётом пожеланий жителей. Так, в 2025 году в округе начнется благоустройство ещё двух скверов — рядом с домом № 3 на улице Крупешина и около ДК «Саввино».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.