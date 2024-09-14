Сквер «Семьи, любви и верности» открыли в Балашихе в День города

Новый сквер появился в бывшем военном городке — микрорайоне Заря в Балашихе. Территорию для благоустройства выбрали ветераны, после чего проект включили в региональную программу «Благоустройство». Название и концепция сквера разрабатывались при непосредственном участии местной ветеранской организации. В День города состоялось торжественное открытие новой зоны отдыха, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В нем приняли участие председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фомичев, глава Балашихи Сергей Юров, председатель объединенного Совета общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов микрорайона Заря Алексей Дедов, представители администрации города, депутаты горсовета, ветераны, жители и семейные пары, которые вместе прожили более 50 лет.

«Все лето вместе с неравнодушными жителями, ветеранами войск ПВО, которые проживают здесь, следили за ходом работ. И сегодня мы видим результат — получилось современное многофункциональное пространство. Жители выбрали прекрасное название для сквера. Оно напоминает нам о вечных ценностях. Символично, что на открытие пришли семьи, которые прожили в браке более полувека и те, кто только сегодня создал свою семью! Получился настоящий праздник для жителей микрорайона!», — сказал Игорь Брынцалов.

В день открытия сквера присутствовали молодожены Ольга и Евгений Дмитриевы. После регистрации брака они пришли в новый сквер «Семьи, любви и верности».

«От всей души поздравляю жителей Зари с Днем города и новым уютным местом для прогулок и отдыха рядом с домом», — сказал Сергей Юров.

Общая площадь сквера составляет 1,2 гектара. Здесь установили монумент в виде истребителя МиГ-23, который был предан из 1-й Армии ПВО-ПРО. В новой зоне отдыха появились детская и спортивная площадки, освещение, скамейки и урны, пешеходные дорожки.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.