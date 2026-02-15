Скончался создатель Sega Mega Drive и Dreamcast Хидеки Сато

сегодня в 15:32

В возрасте 76 лет скончался инженер, руководивший созданием консолей Sega Mega Drive и Dreamcast, Хидеки Сато. Информация об этом появилась 15 февраля, сообщает Mash .

Хидеки Сато сыграл ведущую роль в разработке аппаратного обеспечения знаковых для Sega систем, сформировавших игровой опыт целого поколения пользователей по всей планете.

Будучи одним из основных архитекторов платформ, Сато помог компании составить конкуренцию на рынке и внести неоценимый вклад в индустрию видеоигр.

Где и когда состоятся похороны, а также что стало причиной смерти создателя Sega Mega Drive и Dreamcast, на момент публикации заметки не сообщается.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.