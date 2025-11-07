Скандал в Питере: вуз приглашал студенток в вебкам
Фото - © Медиасток.рф
На портале Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа заметили рекламу работы в вебкам-студии. Директор учебного заведения Юрий Беленький не исключил, что публикацию сделали люди, которые должны были создать новый сайт для вуза, сообщает «Подъем».
Пользователи заметили, что 12 сентября на сайте колледжа появилась реклама «современного способа реализовать себя и обрести финансовую независимость». В нем читателей приглашали работать вебкам-моделями, которые занимаются онлайн-общением (чаще всего эротическим) со зрителями за денежное вознаграждение последних. В материале рассказывалось, как работает вебкам-бизнес и как на нем заработать.
Юрий Беленький заявил, что вуз не имеет отношения к размещения такой рекламы. По его словам, запись могли опубликовать задним числом во время взлома, которому сайт подвергся 7 ноября.
Беленький подозревает, что рекламу вебкама обнародовал подрядчик, который должен был обновить сайт вуза, но не выполнил работу.
«Мы сейчас подозреваем одних — мы хотели новый сайт заказать, они нам не сделали. Возможно, они нам такую свинью подложили, так как мы их внесли через ФАС как в черный список. Они не выполнили работу, хотя контракт был выигран», — предположил глава колледжа.
По словам Беленького, представители вуза уже удалили скандальную рекламу и сменили пароли на сайте.
