Скандал в Питере: вуз приглашал студенток в вебкам

На портале Санкт-Петербургского архитектурно-строительного колледжа заметили рекламу работы в вебкам-студии. Директор учебного заведения Юрий Беленький не исключил, что публикацию сделали люди, которые должны были создать новый сайт для вуза, сообщает «Подъем» .

Пользователи заметили, что 12 сентября на сайте колледжа появилась реклама «современного способа реализовать себя и обрести финансовую независимость». В нем читателей приглашали работать вебкам-моделями, которые занимаются онлайн-общением (чаще всего эротическим) со зрителями за денежное вознаграждение последних. В материале рассказывалось, как работает вебкам-бизнес и как на нем заработать.

Юрий Беленький заявил, что вуз не имеет отношения к размещения такой рекламы. По его словам, запись могли опубликовать задним числом во время взлома, которому сайт подвергся 7 ноября.

Беленький подозревает, что рекламу вебкама обнародовал подрядчик, который должен был обновить сайт вуза, но не выполнил работу.

«Мы сейчас подозреваем одних — мы хотели новый сайт заказать, они нам не сделали. Возможно, они нам такую свинью подложили, так как мы их внесли через ФАС как в черный список. Они не выполнили работу, хотя контракт был выигран», — предположил глава колледжа.

По словам Беленького, представители вуза уже удалили скандальную рекламу и сменили пароли на сайте.

