Ситуация с паводком в Дубне взята на контроль

Все профильные службы в Дубне уже приведены в готовность, приняты первые меры по профилактике подтоплений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы немножко сбросили уровень воды в Волге, на сегодняшний день верхний бьеф практически набран. Те дожди, которые нам обещают по погодным условиям, положительно скажутся, и мы наберем нижний бьеф для навигации. Думаю, что в этом году мы пройдем паводок без каких-то серьезных угроз и последствий», — сообщил заместитель главы Дубны Владимир Потапенко.

На сегодняшний день уровень воды в верхнем бьефе составляет 123,68 метра, в нижнем — 111,64.

Коммунальные службы следят за состоянием Северной и Южной канав, регулярно очищают их от бобровых плотин и топляка. Всегда на связи с администрацией для контроля паводковой ситуации представители ВРГС, ОЭЗ «Дубна», Канала имени Москвы, дежурной службы Угличского водохранилища. Регулярно проводится мониторниг состояния зон возможного подтопления: это территории СНТ «Заря-1» и «Заря-2», улица Спортивная, территория особой экономической зоны и «Ривер Клаба». Сейчас паводок им не угрожает.

«Все службы готовы. Если мы увидим, что паводок набрал силу и уровень воды критический, объедем территории возможного подтопления и дадим инструкции, проинформируем жителей, куда в случае чего они могут обратиться», — пояснил глава Дубны Максим Тихомиров.

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