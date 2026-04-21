Система 112 приняла 370 тыс вызовов по ДТП в Подмосковье

С начала 2026 года система-112 Московской области приняла более 370 тыс обращений в адрес полиции и Госавтоинспекции, значительная часть которых связана с ДТП. Операторы координируют работу экстренных служб и помогают водителям оформить аварии без пострадавших дистанционно, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Ежедневно операторы службы принимают тысячи звонков и оперативно передают информацию в экстренные службы. Формат «одного окна» позволяет одновременно вызвать несколько служб, что особенно важно при серьезных авариях и повышает скорость реагирования.

При ДТП без пострадавших специалисты системы-112 соединяют участников происшествия с Центром безопасности дорожного движения Московской области. С начала года туда поступило около 91 тыс таких обращений.

Водителям дистанционно разъясняют порядок действий и помогают оформить европротокол. Это сокращает время оформления аварии и позволяет быстрее освободить проезжую часть. Система-112 работает круглосуточно и остается одним из ключевых инструментов обеспечения безопасности в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело—с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение—систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.