Система-112 Подмосковья приняла 3,5 млн вызовов с начала года

Операторы системы-112 Московской области с начала 2026 года обработали более 3,5 млн обращений от жителей и гостей региона. Ежедневно на единый номер поступает около 35 тыс. сообщений о происшествиях, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Более 97% всех вызовов экстренных оперативных служб Подмосковья сегодня поступает через номер «112». В дальнейшем этот показатель планируют довести до 100%. Наиболее часто жители обращаются за вызовом скорой медицинской помощи — около 62% сообщений. Примерно 28% направляются в полицию и ГИБДД, еще 12% — в МЧС, аварийную газовую службу и другие экстренные службы.

Система-112 доступна для всех категорий граждан, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для заявителей с нарушениями слуха и речи предусмотрена возможность обращения с помощью текстовых сообщений. В составе службы также работает линия психологической помощи — специалисты принимают в среднем около 10 обращений в сутки и дежурят круглосуточно.

Для помощи иностранным гражданам задействованы операторы-лингвисты. Они обеспечивают прием и передачу информации независимо от языка обращения, что позволяет оперативно реагировать на происшествия по всему региону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.