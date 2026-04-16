Система-112 Подмосковья приняла 110 млн вызовов за 10 лет

Система-112 Московской области с 1 июня 2015 года обработала более 110 млн обращений, ежедневно принимая свыше 30 тыс. вызовов. За это время среднее время реагирования экстренных служб сократилось на 39 минут, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Наибольшее количество обращений связано с медицинской помощью — более 29 млн. В полицию и ГИБДД направлено свыше 9 млн вызовов, в пожарную охрану — более 1 млн. Около 14 млн обращений носят справочный характер.

Система востребована и за пределами региона. Более 918 тыс. вызовов поступило из других областей, около 5 тыс. — на иностранных языках.

Сокращения времени реагирования удалось добиться благодаря внедрению алгоритмов одновременного реагирования экстренных служб. В настоящее время в системе работают более 3,8 тыс. специалистов, которые круглосуточно принимают обращения по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.