Синоптик Позднякова: более 10 см снега выпадет в Москве 6-8 апреля

Начиная с 6 апреля, в Московском регионе значительно ухудшится погода. Холодные порывы ветра северо-восточного направления принесут в Подмосковье и столицу снег. Глубина осадков местами будет достигать 10 сантиметров, об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, за несколько дней, с 6 по 8 апреля, в Москве выпадет более 10 см снега, который из-за слабоположительной температуры растает не сразу. Погодные условия напомнят климатическую картину апреля 1998 года. Тогда снег начал выпадать с 12 числа и засыпал область и столицу до 20 апреля, а его высота достигала 28 см в городе.

Позднякова отметила, что те автомобилисты, которые еще не успели заменить резину с зимней на летнюю, в течение апреля окажутся в выигрышной ситуации. Им будет безопаснее передвигаться по вновь заснеженным дорогам.

Синоптик также опубликовала фотографию первых весенних цветов, которую сделала в старейшем ботаническом саду России — «Аптекарском огороде» МГУ. Позднякова с сожалением отметила, что всю цветущую красоту засыплет снегом.