Синоптик пообещал москвичам еще больше смерчей и тропических ливней

Синоптик Леус: в будущем в Москву начнут чаще приходить ливни

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что редкий для Московского региона смерч возник из-за изменений климата как на столичных территориях, так и в целом в России. По словам синоптика, в будущем подобных разгулов стихии в Москве и Подмосковье будет еще больше, сообщает «ФедералПресс».

Леус подчеркнул, что жителям России следует быть готовыми к резким изменениям погоды в будущем, которые будут сравнимы с недавними московскими событиями. Синоптик считает, что в связи с этим нужно менять правила и нормы строительства, а также заниматься адаптацией к изменчивому климату.

«В будущем таких явлений, не характерных для нашей местности, как смерчи, как тропические сильные ливни, будет больше», — сказал Леус.

Накануне на Москву обрушились ураган и мегаливни. Столичный мэр Сергей Собянин советовал горожанам по возможности не покидать свои дома из-за ненастной погоды.