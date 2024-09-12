Синоптик Леус: пик магнитной бури на Земле ожидается предстоящей ночью

сегодня в 13:12

Ближайшей ночью после 03:00 по Москве на Земле ожидается пик магнитной бури, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«По всей видимости, ожидаемое сегодня к вечеру столкновение солнечного вещества, выброшенного из нашего светила 10 сентября, с Землей начитает постепенно проявляться», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик добавил, что в магнитосфере Земли возникли первые возмущения, которые около 11:00 по Москве привели к началу слабой магнитной бури класса G1.

В пике мощность бури достигнет более высокого уровня — G2.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщал, что первые символические заморозки в Москве будут не раньше второй декады октября.