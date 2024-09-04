Синоптик: первые символические заморозки в Москве ожидаются не раньше октября

В столице первые символические заморозки будут не раньше второй декады октября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

По его словам, в России отчетливо ощущается наступление осени. Так, в некоторых регионах уже фиксируются первые ночные заморозки. Они отмечались в Коми. Например, в Ижме температура опустилась до минус 2,4 градуса.

Кроме того, заморозки зафиксировали в Архангельской области. В частности, столбики термометра показали минус 0,7 градуса в Красноборске и минус 1,5 градуса в Яренске. Также слабые заморозки были в Сибири и на Дальнем Востоке.

Тишковец рассказал, когда стоит ждать минусовую температуру в Москве. По его словам, в сентябре заморозков не будет. А первый символический «минус» прогнозируется не раньше второй декады октября.

Ранее стало известно, что первый осенний месяц во многих субъектах РФ начался с рекордной жары. На европейской территории погода на 5-9 градусов превышает климатическую норму.