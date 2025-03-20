Синод: РПЦ создала епархию в Чечне и Ингушетии

Русская православная церковь создала Грозненскую епархию в Чечне и Ингушетии. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата со ссылкой на журналы Священного синода.

Решение приняли 20 марта в Даниловом монастыре в Москве на заседании Священного синода РПЦ. В мероприятии участвовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Грозненская епархия выделена из Махачкалинской епархии. Архиерей первой будет обладать титулом «Грозненский и Сунженский».

Архиерей Махачкалинской епархии получит титул «Махачкалинский и Дербентский». Временно управлять Грозненской епархией будет преосвященный архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.