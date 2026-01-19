Симбухово в Наро-Фоминском округе отметило 84-ю годовщину освобождения

Деревня Симбухово в Наро-Фоминском округе отметила 84 года со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков и впервые встретила эту дату в статусе «Населенный пункт воинской доблести», сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Симбухово, небольшая деревня с богатой историей, в мае 2025 года получила статус «Населенный пункт воинской доблести». В январе 1942 года здесь проходили ожесточенные бои: бойцы 33-й армии сдерживали натиск немецких войск, защищая подступы к Москве.

Фронтовик Владимир Соловьев вспоминал, что район Симбухова имел стратегическое значение для обороны Вереи. По его словам, противник сосредоточил в этом районе до двух пехотных дивизий с большим количеством артиллерии и минометов. Бои велись за каждый дом, не прекращался артиллерийский и минометный огонь, а мороз осложнял положение бойцов.

В день 84-й годовщины на мемориале прошел митинг. В братской могиле в Симбухове покоятся 129 воинов Красной армии, освобождавших деревню, из которых 43 известны поименно. Участники почтили память героев минутой молчания.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.