Сильный снег, метель и до -11 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Общество

Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется непогода, температура понизится до минус 11 — минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При пасмурной погоде ожидаются метель, сильный снег, гололедица и снежные заносы.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15-18 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.

