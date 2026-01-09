Сильный снег, метель и до -11 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12 Фото - © Медиасток.рф

В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется непогода, температура понизится до минус 11 — минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.