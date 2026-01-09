Сильный снег, метель и до -11 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
Фото - © Медиасток.рф
В Подмосковье и столице в пятницу прогнозируется непогода, температура понизится до минус 11 — минус 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При пасмурной погоде ожидаются метель, сильный снег, гололедица и снежные заносы.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, местами порывы могут достигать 15-18 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.
В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за снега, метели, снежных заносов и гололедицы на дорогах.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.