Сильный ливень накрыл Москву в разгар аномальной жары

сегодня в 15:50

На северо-востоке столицы начался сильный ливень и поднялся ветер, передает корреспондент РИАМО.

Небо заволокло тучами, усилились порывы ветра. В Алексеевском районе столицы со строек начал улетать мусор.

После этого обрушились мощные потоки дождя, значительно снизилась видимость. Люди прячутся от внезапного ливня под козырьками подъездов и в магазинах.

Слышны раскаты грома. Дождь заливает окна.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя в Москве. Жителям советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Москвичей также предупреждали о сильных порывах ветра до 17 м/с.