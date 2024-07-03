Сильный ливень накрыл Москву в разгар аномальной жары
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На северо-востоке столицы начался сильный ливень и поднялся ветер, передает корреспондент РИАМО.
Небо заволокло тучами, усилились порывы ветра. В Алексеевском районе столицы со строек начал улетать мусор.
После этого обрушились мощные потоки дождя, значительно снизилась видимость. Люди прячутся от внезапного ливня под козырьками подъездов и в магазинах.
Слышны раскаты грома. Дождь заливает окна.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя в Москве. Жителям советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.
Москвичей также предупреждали о сильных порывах ветра до 17 м/с.