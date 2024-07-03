В Москве объявили экстренное предупреждение из-за дождя

Синоптики Росгидромета прогнозируют в столице в период с 12:00 до 21:00 среды, 3 июля, кратковременный дождь, ливень и грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице.

Жителям советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

На улице также нельзя оставлять детей без присмотра. Москвичам и гостям столицы советуют в целом быть осторожными.

При необходимости жители могут обратиться по телефонам «101» или «112», или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637-31-01.