«Сильно шумно»: офисным сотрудникам трудно работать в опенспейсе
Проведенное исследование показало, что продуктивность труда в открытых офисных пространствах снижается. К такому выводу пришла группа испанских исследователей, чьи данные опубликованы на платформе MDPI, сообщает Сайт «Узнай.ру».
В исследовании приняли участие 26 человек обоих полов в возрасте от 25 до 65 лет. Добровольцев разделили на две команды: первая решала поставленные задачи в общем помещении с другими людьми, а вторая — в отдельной комнате, частично изолированной стеклянной перегородкой.
Участникам эксперимента было поручено выполнить стандартные рабочие задания, такие как сортировка электронной почты и запоминание наборов слов. В процессе ученые фиксировали мозговую активность испытуемых с помощью беспроводных ЭЭГ-устройств, концентрируясь на работе лобных долей мозга, которые связаны с функциями внимания.
Результаты эксперимента показали, что людям в изолированном кабинете нужно было прилагать меньше умственных ресурсов, поскольку их внимание не рассеивалось на фоновый шум. Тем же, кто находился в общем зале, приходилось затрачивать значительные усилия на блокировку внешних отвлекающих стимулов.
