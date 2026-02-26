«Сильно шумно»: офисным сотрудникам трудно работать в опенспейсе

Проведенное исследование показало, что продуктивность труда в открытых офисных пространствах снижается. К такому выводу пришла группа испанских исследователей, чьи данные опубликованы на платформе MDPI, сообщает Сайт «Узнай.ру» .

В исследовании приняли участие 26 человек обоих полов в возрасте от 25 до 65 лет. Добровольцев разделили на две команды: первая решала поставленные задачи в общем помещении с другими людьми, а вторая — в отдельной комнате, частично изолированной стеклянной перегородкой.

Участникам эксперимента было поручено выполнить стандартные рабочие задания, такие как сортировка электронной почты и запоминание наборов слов. В процессе ученые фиксировали мозговую активность испытуемых с помощью беспроводных ЭЭГ-устройств, концентрируясь на работе лобных долей мозга, которые связаны с функциями внимания.

Результаты эксперимента показали, что людям в изолированном кабинете нужно было прилагать меньше умственных ресурсов, поскольку их внимание не рассеивалось на фоновый шум. Тем же, кто находился в общем зале, приходилось затрачивать значительные усилия на блокировку внешних отвлекающих стимулов.

