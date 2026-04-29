Силач из Люберец Агаджанян 1 мая выступит в парке культуры Раменского округа

Выступление многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна пройдет 1 мая в Раменском городском парке культуры и отдыха. Заместитель президента Федерации силового экстрима России представит праздничную программу в 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», работает в спортивной школе олимпийского резерва городского округа Люберцы и является заместителем президента Федерации силового экстрима России.

Показательная программа состоится 1 мая в Раменском городском парке культуры и отдыха по адресу: улица Первомайская, дом 2. Возрастное ограничение 0+.

«На празднике весны и труда в рамках показательной программы буду надувать до разрыва грелки, ломать стальные шпильки руками, скручивать в трубочку сковороду, гнуть о зубы арматуру. В финале своего выступления буду тянуть „Газель“ и одновременно надувать до разрыва грелку», — рассказал Сергей Агаджанян.

26 апреля спортсмен выступил на весенней благотворительной ярмарке «ДАРИ», организованной благотворительным фондом «Дари Свет».

