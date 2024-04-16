Шольц и Си выступили против атак по мирным ядерным объектам и использования ЯО

Шольц и Си Цзиньпин выступили против нападений на мирные ядерные объекты

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместные переговоры. По итогам консультаций немецкий и китайский лидеры объявили, что выступают против нападений на мирные ядерные объекты и использования ядерного оружия (ЯО), сообщает RT со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си и Шольц также обменялись мнениями по вопросу конфликта на Украине. Политики заявили, что Германия и Китай, кроме прочего, выступают за соблюдение принципов Устава ООН.

Кроме этого, в ходе переговоров немецкий и китайский лидеры заявили о необходимости надлежащего решения вопросов мировой продовольственной безопасности. Шольц и Си также подчеркнули важность соблюдения норм международного гуманитарного права.

Ранее Си Цзиньпин на встрече с Шольцем призвал к разрешению украинского кризиса посредством проведения мирной конференции, которую признают и Москва, и Киев.