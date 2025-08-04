Шлейф от вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров

Пепловый шлейф от вулкана Крашенинникова на Камчатке поднялся на шесть километров над уровнем моря, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы.

В последние сутки весь мир внимательно следит за тем, как будет себя вести внезапно проснувшийся спустя почти 500 лет вулкан Крашенинников на Камчатке. Госкорпорация «Роскосмос» показала, как шлейф пепла выглядит на спутниках.

Предполагается, что спящий вулкан проснулся из-за мощного землетрясения, которое произошло на Камчатке. При этом афтершоки фиксируются до сих пор. Из-за подземных толчков в регионе может произойти цунами, но пока небольшого размера.

30 июля 11:24 по местному времени (в 02:24 по Москве) Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН сообщил, что зарегистрировал землетрясение магнитудой 7,5 в Тихом океане возле Камчатки с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сразу же была объявлена угроза цунами.

Вскоре землетрясение достигло магнитуды 8,8 и стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе.