В МЧС предупредили о возможном небольшом цунами на Камчатке после афтершока

МЧС: на Камчатке может произойти цунами до 19 см после очередного афтершока

После того как компетентные специалисты зафиксировали в акватории Тихого океана очередной афтершок, стало известно, что в регионе может произойти небольшое цунами. По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, высота волн может достигать 19 сантиметров. В МЧС РФ по Камчатскому краю рекомендовали населению держаться вдали от береговой линии и не пытаться смотреть на природное явление из-за его опасности.

Предварительно известно, что волны высотой до 19 сантиметров могут подойти к Алеутскому муниципальному округу. Волны до 15 сантиметров дойдут до Усть-Камчатского муниципального округа, а к Петропавловск-Камчатскому городскому округу могут подойти волны до 3 сантиметров в высоту.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям Камчатки не приближаться к береговой линии, несмотря на то, что размер достигающих побережья волн может быть маленьким.

«Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно. Судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом, а тем более у причалов, следует уйти в океан за 50-метровую изобату; курс следует держать перпендикулярно линии берега», — говорится в сообщении регионального чрезвычайного ведомства.

Ранее сообщалось, что на Камчатке зафиксирован очередной афтершок магнитудой 6,8. Афтершок — это более слабый подземный толчок, который происходит через некоторое время после основного толчка.