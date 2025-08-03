Очередной афтершок магнитудой 6,8 зафиксирован на Камчатке

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Утром 3 августа на Камчатке специалисты филиала геофизической службы РАН заявили, что зафиксировали очередной афтершок. На этот раз его магнитуда оценивалась в 6,8, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что новый афтершок зафиксировали 3 августа в 08:56. Сейсмическая активность фиксировалась в районе Петропавловска-Камчатского.

За сутки специалисты отследили и зафиксировали более 65 землетрясений в регионе, 10 из них могли почувствовать местные жители.

Ранее сообщалось, что на Камчатке впервые произошло извержение вулкана Крашенинникова. Оно началось 3 августа в 04:50 по местному времени (2 августа в 19:50 мск — ред.).

Афтершок — это повторный подземный толчок меньшей интенсивности, который происходит после основного толчка под землей.