Вулкан Крашенинникова проснулся на Камчатке почти через 500 лет

Как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), извержение взрывного характера началось 3 августа в 04:50 по местному времени (2 августа в 19:50 мск).

По данным специалистов, вулкан выбрасывает пепел на высоту 5-6 километров над уровнем моря. Значительная часть территории Кроноцкого заповедника уже покрыта слоем вулканического пепла. Пепловый шлейф протянулся на 75 километров к востоку от вулкана, что создает потенциальную опасность для низколетящих самолетов.

Вулкан Крашенинникова, расположенный в 25 километрах от тихоокеанского побережья, до этого момента проявлял лишь фумарольную активность (выделение вулканических газов). Нынешнее извержение может свидетельствовать об активизации новых магматических процессов в его недрах.

Временно ограничен доступ туристов и альпинистов в район вулкана. По данным на текущий момент, угрозы для населенных пунктов нет.