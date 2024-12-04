Школу № 1 Электростали открыли после капитального ремонта

Электростальская школа № 1 открыла двери после капитального ремонта. Учреждение образования было отремонтировано по народной программе партии «Единая Россия» и благодаря президентскому проекту «Образование», сообщает пресс-служба депутата Госдумы Геннадия Панина.

С начала учебного года электростальские школы распахнули свои двери для более 17 тыс. школьников, среди них — больше 1600 первоклашек.

В праздник первого звонка одна школа открылась после капитального ремонта. Это средняя школа № 1, здание которой было построено в 1954 году и много десятилетий не знало капремонта.

На торжественной линейке с поздравлениями к ученикам и педагогам обратились депутат Государственной думы Геннадий Панин и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Инна Волкова.

Здание посвежело, стало ярким и обновленным, а главное — безопасным для детей. Обновленное здание внешне существенно отличается от себя прежнего. Его фасад раскрасили в красный, белый и розовый цвета. При этом рабочие сохранили все элементы декора, которые были на старом фасаде. В кабинетах поменяли мебель и оборудование, завезли методический материал. Кроме того, отремонтировали кровлю и покрасили фасад здания. На территории заменили асфальтовое покрытие, посадили газон и установили скамейки в зоне отдыха.

«Пожелал всем школьникам много интересных событий и отличных отметок, а педагогам — терпения и благодарных родителей. Вперед за знаниями! И по традиции в этот день все ученики начальных школ Московской области получили гостинец от губернатора — вкусное мороженое», — рассказал Геннадий Панин.

Строительство новых школ — приоритет народной программы и проекта «Новая школа». Вместе с муниципальными комиссиями партийцы проверили готовность к учебному году шести тысяч Подмосковных школ. Вместе с муниципальными комиссиями партийцы проверили готовность к учебному году шести тысяч Подмосковных школ. Смогли лично оценить качество проведенного ремонта, проверить наличие системы противопожарной защиты и оповещения.

Кроме того, по инициативе «Единой России» с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам. С 1 сентября в школьную программу возвращается «Труд», вводятся «Основы безопасности и защиты Родины».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.