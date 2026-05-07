Школьный отряд из Королева провел вахту под Ржевом

Поисковый отряд «Память» школы №1 из Королева с 25 апреля по 4 мая работал на местах боевой славы в Тверской области под Ржевом. В экспедиции участвовали более 50 человек — ученики, выпускники, учителя и родители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение десяти дней участники жили в полевых условиях. Они разбили лагерь, устанавливали палатки, заготавливали дрова и готовили еду, а также построили две бани. Непростые погодные условия сплотили команду, а по вечерам у костра звучали песни под баян и гитару.

Для многих школьников эта поездка стала первым поисковым опытом. Новички прошли «Школу молодого поисковика»: научились работать с металлоискателем, оказывать первую помощь и познакомились с основами военной археологии. Во время вахты отряд обнаружил личные вещи бойцов.

«Поиск — это не только опыт, но и удача. Можно копать огромные ямы и ничего не найти, а иногда находка ждет там, где не ждешь. Это не просто работа. Это призвание, которое оставляет в душе глубокий след и учит ценить память, дружбу и жизнь», — поделилась участница вахты.

За годы работы отряда его участники нашли останки более 1 000 солдат и офицеров и установили 18 имен. Материал подготовила ученица 10 медиакласса школы №1 Элина Оганян.

