Школьница из Серпухова победила на региональном этапе чемпионата «Профессионалы»

Ученица 9 класса школы современного образования Серпухова Анна Федотова заняла первое место в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в компетенции «Графический дизайн. Юниоры», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования проходили в Клину и длились три дня. Программа включала четыре модуля: разработку уникальной айдентики, создание дизайна рекламной продукции, подготовку коммерческой иллюстрации и проектирование цифровых продуктов. Анна Федотова успешно справилась со всеми заданиями.

Победа стала результатом серьезной подготовки под руководством эксперта-наставника, учителя изобразительного искусства Натальи Федотовой из школы современного образования.

Теперь Анне предстоит представить Московскую область на Всероссийских соревнованиях. Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила победительницу и ее наставника, пожелав дальнейших успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.