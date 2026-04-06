Врачи Подмосковья спасли подростка после падения с дерева

Подросток получил переломы руки и укушенные раны живота после падения с дерева во время прогулки в Подмосковье. Врачи оказали ему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел во время прогулки школьника с одноклассницей. Подросток забрался на дерево, чтобы впечатлить спутницу, однако ветки не выдержали его веса. При падении он задел собаку девочки, и испуганное животное укусило его.

Семья обратилась в консультативно-диагностический центр «Ромашка». Медики выявили два закрытых перелома левой руки — лучевой кости со смещением и предплечья без смещения, а также укушенные раны живота. Пациента экстренно направили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

«Мы оперативно провели пациенту все необходимые обследования, выполнили рентгенографию, закрытую репозицию — вправили кость, затем наложили гипс для фиксации поврежденных костей и провели антирабическую профилактику. Операция и госпитализация не потребовались, ребенок отправился домой в стабильном состоянии», — сказал заведующий травматологическим пунктом Артем Лисенков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.