Школьница из Электростали выступила на этапе чемпионата в Сургуте

Ученица школы №5 из Электростали Анастасия Полякова представила Подмосковье на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» по 3D-моделированию, который прошел с 18 по 20 апреля в Сургуте, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования межрегионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошли на базе Центра опережающей профессиональной подготовки в Сургуте. Подмосковье в компетенции «3D-моделирование для компьютерных игр» в категории «Юниоры» представила Анастасия Полякова под руководством эксперта-наставника Ксении Каунниковой, заместителя директора Центра дополнительного образования детей Электростали.

В чемпионате участвовали представители Владимирской, Липецкой, Самарской, Новосибирской, Сахалинской областей, Краснодарского края, республик Башкортостан, Саха (Якутия), Татарстан, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Конкурсанты создавали персонажей и игровое окружение, демонстрировали владение профессиональным программным обеспечением и умение решать нестандартные задачи, сочетающие художественное видение, математические расчеты и программирование.

«Современное образование должно готовить молодых людей к реальным задачам экономики, и чемпионат „Профессионалы“ дает именно такую возможность. Участие Анастасии и ее наставника — это показатель системной работы Подмосковья по развитию инженерного и IT-творчества среди школьников», — отметили в пресс-службе ведомства.

«Анастасия показывает глубокое понимание технологии создания игровых моделей и умение работать в условиях жесткого временного регламента. Опыт участия в таком турнире станет важным этапом ее профессионального становления», — прокомментировала наставник.

Итоги соревнований подведут позднее. По результатам этапа планируется проанализировать конкурсные задания и внедрить успешные методические решения в образовательный процесс учреждений дополнительного образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.