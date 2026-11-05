Школьница из Богородского округа заняла второе место на конкурсе «Код XXI»

Одиннадцатиклассница центра образования № 10 Алиса Мелехова заняла второе место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Код XXI». Ее рассказ «Глосса» отметили в номинации «Писатели научной фантастики», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алиса Мелехова из Богородского округа представила на конкурс рассказ «Глосса». Произведение написано в жанре философского триллера: сюжет о путешествии в далекие миры сочетается с размышлениями о будущем.

Всероссийский конкурс «Код XXI» объединяет школьников, увлеченных наукой, технологиями и фантастикой. Участники соревнуются в трех номинациях: «Презентация научных открытий и изобретений», «Чтецы научной фантастики» и «Писатели научной фантастики».

Победителей регионального этапа ждет поездка на Всероссийский финал и научно-фантастический форум, который пройдет с 20 ноября по 7 декабря в Санкт-Петербурге. Авторы лучших рассказов в номинации «Писатели научной фантастики» получат возможность опубликовать свои произведения в официальном сборнике конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.