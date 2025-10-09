Школьница из Богородска станет участницей творческой смены в лагере «Алые паруса»

В жизни Центра образования № 30 произошло важное и приятное событие. Ученица 8А класса Светлана Никерова доказала, что все действительно возможно, став победительницей Всероссийского конкурса «Я МОГУ!», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Девочка с раннего детства занимается хореографией. На конкурс она представила свой опыт.

Упорство и талант принесли Свеете не просто звание победителя, но и заслуженную награду — поездку в чудесный лагерь «Алые паруса». Победительница уверена, что там ее ждут яркие впечатления, вдохновение, счастливые моменты и новые знакомства.

Проект «Я МОГУ!» — это цикл фестивалей-конкурсов детских и юношеских достижений, направленный на выявление и поощрение талантливых детей и подростков в самых разных областях — вокал, инструментальное исполнительство, хореография, театральное, цирковое, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

