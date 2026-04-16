Школьников Подмосковья пригласили в жюри конкурса Родная игрушка

Отбор в детское жюри Всероссийского конкурса «Родная игрушка» стартовал в Подмосковье и продлится до 18 мая. Школьники региона смогут оценивать конкурсные проекты в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Отбор проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Конкурс «Родная игрушка» реализуют общество «Знание» и Движение Первых по поручению президента России.

Для участия школьникам необходимо зарегистрироваться по ссылке, подготовить видеовизитку и представить портфолио с информацией о достижениях, творческих способностях и мотивации. С 19 по 26 мая экспертная комиссия оценит материалы и определит состав детского жюри.

Первое заседание состоится на Международном фестивале детства и юности «Фестиваль Движения Первых». Участники выберут председателя и секретаря, утвердят план работы и получат рекомендации по оценке проектов.

В течение года для юных экспертов организуют встречи со специалистами и мастер-классы по продвижению проектов, а также занятия по традиционным ценностям и командной работе. Оценка конкурсных работ пройдет в два этапа — с 13 по 26 июля и с 1 по 31 октября 2026 года.

Второй сезон конкурса стартовал 11 марта. Заявки в номинации «Идеи игр и игрушек» принимают до 5 июня, в категориях «Прототипы игр и игрушек» и «Готовая продукция» — до 14 августа. Участвовать могут производители, творческие коллективы и независимые разработчики от 14 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.