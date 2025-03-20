Школьников Подмосковья пригласили поучаствовать в акции «Музыка на все времена»

С 25 марта по 15 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийская акция «Музыка на все времена», посвященная 185-летию со дня рождения русского композитора П. И. Чайковского. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Школьники Подмосковья могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в музыкальном, хореографическом и художественном направлениях.

Для этого необходимо подготовить работу в одной или нескольких из предложенных номинаций:

«Инструментальное творчество», «Вокал», «Хореография», «Изобразительное творчество» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.