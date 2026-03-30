Школьников Подмосковья пригласили на онлайн-хакатон 12 апреля

Онлайн-соревнования по программированию систем информационной безопасности пройдут 12 апреля в формате хакатона «Тайна третьей столицы». К участию приглашаются школьники, студенты и взрослые от 14 лет, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Хакатон приурочен ко Дню космонавтики и пройдет в командном формате. Участникам необходимо собрать команду до пяти человек, выйти на маршрут и решить задания в формате Jeopardy. В одной команде могут быть представители разных регионов России.

Соревнования направлены на развитие компетенций в сфере информационной безопасности. По итогам прохождения хакатона участники получат сертификаты, а победители — призы.

Регистрация открыта до 11 апреля. Подробная информация и форма для подачи заявки доступны по ссылке организаторов.

