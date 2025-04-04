Школьников Подмосковья приглашают на олимпиаду по кибербезопасности и ИИ

Подмосковные ученики в возрасте от 14 до 18 лет приглашаются на олимпиаду по направлениям «кибербезопасность» и «искусственный интеллект». Проведение соревнований запланировано с 2 апреля по 3 июня 2025 г. в рамках деятельности Межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Международная ИТ-Олимпиада — это уникальная образовательная инициатива, направленная на выявление и поддержку талантливых школьников в сфере цифровых технологий, включая искусственный интеллект, машинное обучение, веб-безопасность, криптографию, реверс-инжиниринг и алгоритмическое программирование.

Международная ИТ-Олимпиада проводится в формате Capture The Flag (CTF), что позволяет участникам приобретать практические навыки в решении актуальных задач по информационной безопасности и цифровым технологиям будущего.

Организатором соревнований выступает Правительство Нижегородской области, генеральным партнером — ПАО Сбербанк, технологическим — ООО «Алгоритмика».

Вся информация о Международной ИТ-Олимпиаде, включая положение и регистрационную форму, опубликована на официальном сайте.

Финал международной ИТ-Олимпиады, церемония награждения призеров и победителей состоятся очно в г. Нижнем Новгороде в рамках X юбилейной конференции «Цифровая индустрия промышленной России 2025».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.