Школьников Химок посвятили в кадеты Следственного комитета РФ

сегодня в 18:26

3 декабря в Химках состоялась церемония посвящения учеников школы-интерната «Кадетский корпус» в ряды кадетов Следственного комитета РФ. Мероприятие прошло в выставочном комплексе «Артишок», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Служу России!» — громко сказали ребята из разных городов России, а ныне ученики 10-го класса школы-интерната «Кадетский корпус».

Воспитанниками кадетского класса Следственного комитета РФ имени Александра Невского стали 20 ребят. Кадетами они стали считаться после того, как торжественно приняли присягу. Ребята долго готовились к этому дню: учились чеканить шаг, вырабатывали командный голос, воспитывали в себе дисциплину — все, что необходимо будущим кадетам.

Поддержать юных воспитанников пришли родные и наставники. Среди почетных гостей на принятии присяги присутствовали заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области полковник юстиции Игорь Дойников, инспектор управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ капитан юстиции Кирилл Комарских, теплые слова напутствия сказали ребятам начальник Управления по образованию Химок Юрий Кандалов и заслуженный работник образования Московской области Галина Державина.

Принятие присяги стало важным этапом в жизни молодых людей. Теперь они носят погоны, что накладывает дополнительные обязательства перед обществом и государством.

