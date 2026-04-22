Школьники в Раменском округе провели субботник ко Дню Земли

Субботник прошел 22 апреля во Всемирный день Земли на территории комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Раменский». Ученики школы №5 и участники «Движения Первых» убрали прошлогоднюю листву и мусор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старшеклассники школы №5 вышли на уборку территории комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Раменский» во Всемирный день Земли. Ребята решили внести личный вклад в заботу об окружающей среде и благоустройство родного округа.

Вооружившись граблями и метлами, школьники очистили территорию от прошлогодней листвы, сухих веток и мусора, скопившегося за зиму. Совместная работа позволила быстро привести пространство социального учреждения в порядок.

В администрации отметили, что участие в таких акциях формирует ответственное отношение к экологии и городской среде. Субботник стал для молодежи возможностью показать пример бережного отношения к своему двору, улице и округу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.