Школьники в Красногорске прошли VR-экскурсию по МКС

Мероприятие ко Дню космонавтики прошло 8 апреля в детском технопарке «Кванториум» в городском округе Красногорск. Школьники в формате виртуальной реальности посетили Международную космическую станцию и выполнили задания по стыковке модулей, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники сначала посмотрели документальный фильм об истории создания МКС, этапах ее сборки и устройстве основных модулей. Ребята узнали, как организована работа космонавтов на орбите и для каких задач используется станция.

Затем школьников разделили на две команды. С помощью VR-шлемов и джойстиков с системой отслеживания движений рук они посетили отсеки станции, совершили облет МКС в открытом космосе и с помощью виртуального манипулятора захватили и пристыковали модуль. На выполнение заданий отводилось ограниченное время, что усилило соревновательный эффект и потребовало слаженной командной работы.

«Сегодняшние школьники — это будущее российской науки и космической отрасли. Сочетание просветительской работы с иммерсивными технологиями делает обучение наглядным и вовлекающим», — отметили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Наставник VR/AR-квантума детского технопарка «Кванториум» Красногорск Алексей Никишин подчеркнул, что дети не только слушали о космосе, но и смогли почувствовать себя космонавтами, управляя виртуальным манипулятором и стыкуя модули. По итогам мероприятия участникам вручили символические призы. Опыт проведения подобных программ планируют рекомендовать другим детским технопаркам и центрам дополнительного образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.