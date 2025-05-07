Ученица МОУ СОШ № 2 г. Талдома, 3 «В» класса Качалова Алиса принимает участие в онлайн — акции «Правнуки Победы» «Рассказ о прадедушке». Онлайн-акция «Правнуки Победы» — это важное событие, которое объединяет людей разных поколений в честь героического подвига предков. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С каждым годом мы все дальше удаляемся от Великой Отечественной войны, и важно сохранить память о тех, кто отдал свои жизни за нашу свободу. Эта акция позволяет не только вспомнить о героизме солдат, но и передать эти воспоминания будущим поколениям.

Кроме того, важно отметить, что акция привлекает внимание к изучению истории, патриотическому воспитанию молодежи и созданию новых форматов взаимодействия между поколениями. В наше время, когда информационное пространство так быстро меняется, инициативы, подобные «Правнукам Победы», помогают сохранять историческую память и формировать ценности, основанные на уважении и любви к Родине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.