Школьники Щелкова встретились с ветераном ВОВ

Щелковские школьники встретились с ветераном ВОВ и дважды Героем Советского союза. Встреча состоялась в зале боевой славы школы №12 в микрорайоне Чкаловский. Среди ее почетных гостей: ветеран Великой Отечественной войны, участник Венской и Берлинской операций Иван Иванович Жучков. Иван Иванович был свидетелем взятия Рейхстага, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С напутственными словами к молодежи также обратился Петр Ильич Климук – советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-полковник. Он совершил три космических полета общей продолжительностью 78 суток 18 часов 18 минут.

«Сегодня встретились с молодыми девчонками и мальчишками, которые уже сейчас действительно стараются сделать все для государства. С нашей Великой Победы прошло уже целых 80 лет. Каждый должен любить Родину как свою семью. Без этого невозможно. Только в единстве мы можем победить и в единстве достигать тех успехов, которые у нас есть», – сказал Петр Климук.

В дар музею школы передали капсулы с землей со Сталинградской битвы и обороны Брестской крепости, а также книги о героях Великой Отечественной войны.

Встреча проводилась в рамках проекта «Успех в единстве поколений», направленного на сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.