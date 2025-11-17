Школьники Реутова создали медиагруппу о городской спортивной лиге

Учащиеся и педагоги школ Реутова создали медиагруппу, в которой публикуют новости, а также фото- и видеоматериалы со спортивных мероприятий «Единой школьной лиги», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект реализуется в рамках сотрудничества медиаклассов городских образовательных учреждений. Ученики 10-11 классов, принимая участие в событиях Лиги, берут интервью у спортсменов, фотографируют самые яркие моменты и снимают небольшие, но интересные ролики для социальных сетей.

По мнению куратора медиагруппы, учителя английского языка Гимназии Ксении Ершовой, ребята не только получают богатый опыт и расширяют кругозор, но и пробуют себя в новых ролях — журналиста, комментатора, фотографа, оператора. Сами участники отмечают, что медиагруппа помогает им собирать большие портфолио для поступления в вузы.

«Это замечательное пространство, которое объединяет всех нас. Здесь можно найти новый друзей и развить свои коммуникативные навыки. — Рассказала учащаяся школы № 1 Анна Эминова. — Кроме того, это отличное место для работы в группе, обсуждения идей и реализации собственных проектов».

Анастасия Немировская, ученица школы № 7, добавила также, что медиагруппа помогает им чувствовать причастность к большим спортивным событиям и следить за достижениями атлетов родного города.

В медиагруппе активное участие принимают и преподаватели, которые помогают своим ученикам в создании контента и поддерживают их на каждом этапе творческого пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.