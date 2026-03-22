Школьники Подольска покорили пешеходные дистанции на Первенстве округа по спортивному туризму

21 марта в Подольске прошли соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. Юные туристы продемонстрировали навыки, необходимые для безопасного преодоления различных препятствий и выживания в реальных походных условиях, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В состязаниях приняли участие более 50 школьников в возрасте от 9 до 16 лет из Подольска. Свои команды представили школы № 11 и № 32, а также известный в округе туристический клуб «Витязи».

Участникам предстояло преодолеть дистанцию первого класса в формате спринта. На отрезке протяженностью 520 метров организаторы подготовили четыре технически сложных этапа: - навесная переправа; - переправа по бревну; - параллельные перила; - вертикальный маятник.

Особое внимание привлек этап «вертикальный маятник», который имитирует преодоление глубокого оврага или обрыва. Используя специальное страховочное устройство (жумар) и закрепленную веревку, участники совершали прыжок через препятствие. Это упражнение требует не только физической силы, но и безупречного выполнения техники прыжка, а также соблюдения мер безопасности.

Один из участников соревнований, 11-летний ученик школы № 32 Кирилл Дидик, занимается спортивным туризмом почти четыре года.

«Настроен хорошо, пробежал дистанцию отлично. Я занимаюсь этим спортом с семи лет и сегодня доволен своим результатом», — поделился впечатлениями четвероклассник.

Такие соревнования помогают ребятам закрепить теорию на практике и подготовиться к будущим туристическим походам и экспедициям, а также выработке навыков и умений, которые потребуются юным спортсменам на этапах соревнований Всероссийского движения «Школа безопасности».

