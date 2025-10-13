Школьники Подмосковья вышли в финал «Школьного агростартапа»

Команда из гимназии № 10 Пушкинского городского округа успешно прошла в финал Всероссийского конкурса «Школьный агростартап», что является важным достижением в области популяризации фермерства среди молодого поколения и развития навыков бизнес-планирования в сельском хозяйстве. Конкурс проводится с целью привлечь школьников к актуальным вопросам агробизнеса, внедрить знания о современном фермерстве и оказать поддержку в реализации инновационных идей в аграрной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На следующем этапе участникам предстоит пройти заочный отбор, в рамках которого профильные специалисты агросектора внимательно оценят поданные заявки и выберут наиболее перспективные проекты для участия в финале. Заочный этап завершится 13 октября. Финал конкурса запланирован на конец октября и пройдет на площадке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы и в новом образовательном кластере, созданном совместно с АО «Россельхозбанк». Во время финального мероприятия команды представят свои бизнес-проекты перед жюри — экспертами из аграрного сектора, которые оценят инновационные идеи и их практическую реализуемость.

В ведомстве отметили, что в ходе финала победители получат возможность стать обладателями «портфеля агрокласса», в который войдут современные сельхозтеплицы, инструменты для огородных работ, брендированная спецодежда и другие полезные ресурсы, способствующие развитию сельскохозяйственной деятельности студентов и школьных команд. Это не только шанс реализовать свои идеи, но и важное признание их потенциала в сфере агробизнеса, что может стать началом успешной карьеры в сельском хозяйстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.