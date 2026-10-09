Школьники Подмосковья узнают о пользе и рисках цифровых помощников

Школьники Подмосковья с 12 октября смогут пройти урок о пользе и вреде цифровых помощников в рамках проекта «Цифровой ликбез», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С 12 октября стартует новый цикл просветительских уроков проекта «Цифровой ликбез». Урок «Польза и вред цифрового помощника» подготовили разработчики экосистемы для бизнеса СКБ Контур.

Учащихся познакомят с принципами ответственного применения искусственного интеллекта. Школьники узнают, как ИИ-помощники могут помогать в учебе и повседневной жизни и какие риски несет необоснованное доверие к технологиям. Основные вопросы урока — чем ИИ-чат отличается от человека и как сохранять критическое мышление при общении с цифровыми помощниками.

Детей научат эффективно формулировать запросы для ИИ-помощника, сохраняя самостоятельность мышления. Урок предназначен для детей от 6 лет. Его рекомендуют смотреть вместе с родителями и педагогами.

Все ролики и материалы доступны на сайте «Цифрового ликбеза» по 10 ноября.

Всероссийский просветительский проект «Цифровой ликбез» организован АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России. Он реализуется при поддержке национального проекта «Экономика данных».

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.