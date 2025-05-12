Школьники Подмосковья уже 8 тыс раз прошли новый «Урок цифры»

За неделю в Московской области зафиксировано 8,8 тыс. прохождений «Урока цифры», который посвящен технологиям защиты в интернете. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

До 25 мая подмосковные школьники могут пройти новый «Урок цифры» по теме «Антифрод: что это такое, и кто защищает пользователей в интернете». Ученики узнают, как работают антифрод-системы, научатся безопасно общаться и совершать сделки в интернете, а также создавать надежные пароли и выявлять подозрительные объявления.

Урок рассчитан на учащихся 1–11 классов и состоит из видеолекции и практических заданий в формате онлайн-тренажеров.

Проект «Урок цифры» реализуется АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.