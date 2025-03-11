Школьники Подмосковья стали победителями Всероссийских соревнований по арифметике

Всероссийские соревнования по ментальной арифметике ALOHA Mental Arithmetic состоялись в музее Победы. Эти состязания являются международной инициативой, направленной на развитие навыков быстрого устного счета у детей в возрасте от 5 до 13 лет. Более 350 участников со всей России собрались, чтобы продемонстрировать свои знания, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Дети должны были решить в уме 70 задач разного уровня сложности. Соревнования длились пять минут, но подготовка к ним стоила долгих и упорных трудов.

Для юных талантов и их родителей была организована экскурсия по Музею Победы, а также им была представлена яркая программа, включающая выступление популярной K-pop группы MIKADO и множество увлекательных активностей.

Этот день определенно запомнился всем участникам. За блестящие результаты они получили заслуженные кубки и медали. Чемпионами стали 19 человек, среди них трое жителей Раменского: Дарья Овсянникова, Матвей Фролов и Ева Хорькова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.