Школьники Подмосковья приняли участие в акции ко Дню освобождения Ленинграда

Учащиеся школ и колледжей Московской области присоединились к просветительской акции «Знание.Герои», посвященной 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Российское общество «Знание» организовало масштабную акцию «Знание.Герои», приуроченную ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В числе первых участников — школьники и студенты колледжей Подмосковья.

Акция направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и воспитание патриотизма. Для педагогов и лекторов подготовлены специальные методические материалы, чтобы уроки о 872 днях блокады стали достоверными и содержательными.

В преддверии памятной даты тематические лекции прошли в учебных заведениях Воскресенска, Коломны, Химок, Егорьевска и села Успенское. 27 января к акции присоединились ученики лицея им. Стрельцова, школы «Флагман», колледжа педагогики и искусства ГСГУ и других учреждений.

Заместитель начальника отдела по воспитательной работе ГСГУ Дмитрий Балтухин отметил важность подобных встреч для сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории.

В мероприятиях участвовали и молодые лекторы. Учитель истории Виктория Петрова подчеркнула, что рассказывала о жизни простых людей в блокадном Ленинграде, чтобы молодое поколение помнило о подвиге народа.

Лекции, посвященные 82-й годовщине снятия блокады, проходят во всех регионах России до 4 февраля. В программе — история «Дороги жизни», судьба Тани Савичевой и показ документального сериала «Фильм не сохранился».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.