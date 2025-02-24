Школьники Подмосковья посетили музей «АТОМ» в рамках профориентационного курса

22 февраля 64 школьника из девяти регионов России, в том числе Московской области, приняли участие в профориентационной экскурсии в Москве. Поездка была организована фондом гуманитарных проектов и Российским обществом «Знание» при поддержке Госкорпорации «Росатом» и стала наградой для победителей викторины «Знание.Игра», проходившей в рамках курса «Россия — мои горизонты», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Среди участников экскурсии были три школьника Видновского художественно-технического лицея из города Видное Ленинского городского округа.

Экскурсия «Атомная перспектива: научные достижения, инновации и карьерные возможности в отрасли» прошла на площадке музея «АТОМ» на ВДНХ. Участники познакомились с историей становления ядерной отрасли в России, а также с ее перспективами. В программе были: обзорная экскурсия, интеллектуальная игра «Атомные мифы» и лекция «Создавая солнце на Земле», которую провел Александр Петров, руководитель пресс-службы проектного центра ИТЭР (Росатом).

Курс «Россия — мои горизонты» реализуется в российских школах с 2023 года по инициативе министерства просвещения РФ. Он охватывает более 8,4 млн учеников 6–11 классов и основан на материалах проекта «Билет в будущее». Российское общество «Знание» является партнером курса и подготовило для него почти 100 образовательных видеороликов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.